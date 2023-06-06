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19:14, 6 июня 2023Экономика

Цены на воду в Кривом Роге рекордно выросли на фоне разрушения Каховской ГЭС

«Инсайдер»: стоимость пятилитровой бутылки в Кривом Роге достигла рекордных 239 гривен

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

На фоне проблем с водоснабжением из-за разрушения Каховской ГЭС цены на бутилированную воду в Кривом Роге рекордно выросли, сообщило украинское издание «Инсайдер» в Telegram.

Так, стоимость воды объемом пять литров достигла 239 гривен (6,5 доллара), в одни руки продают не более одной бутылки. При этом в Киеве цена аналогичной пятилитровой бутылки не превышает 56 гривен (1,53 доллара).

Ранее мэр города Александр Вилкул сообщил, что в Кривом Роге решили ограничить потребление воды для населения и промышленности. По его словам, власти контролируют происходящее.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с разрушением плотины и затоплением Новой Каховки.

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    Варвара Кошечкина
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