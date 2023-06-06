Киев отозвал запрос на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН

РИА Новости: Киев отозвал запрос о предоставлении слова Зеленскому на заседании СБ ООН

Киев передумал насчет запроса предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Совета безопасности ООН по подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказали РИА Новости источники в СБ ООН.

«Украина отозвала свой запрос», — сообщил один из собеседников агентства. Первоначально Киев просил разрешить выступить украинскому лидеру по видеосвязи.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.