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22:26, 6 июня 2023Бывший СССР

Киев отозвал запрос на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН

РИА Новости: Киев отозвал запрос о предоставлении слова Зеленскому на заседании СБ ООН

Фото: Daina Le Lardic / European Union 2023 / Reuters

Киев передумал насчет запроса предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Совета безопасности ООН по подрыву Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом рассказали РИА Новости источники в СБ ООН.

«Украина отозвала свой запрос», — сообщил один из собеседников агентства. Первоначально Киев просил разрешить выступить украинскому лидеру по видеосвязи.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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