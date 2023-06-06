Глава WBC назвал имя лучшего боксера современности

Глава WBC Маурисио Сулейман назвал Тайсона Фьюри лучшим боксером современности

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал имя лучшего боксера современности. Слова функционера приводит talkSPORT.

По мнению Сулеймана, это звание принадлежит британцу Тайсону Фьюри, однако высокий статус теперь мешает ему находить соперников. «Он пострадал оттого, что стал лучшим бойцом, поэтому никто не хочет с ним драться. Тайсон Фьюри был готов драться с любым. Так что я немного разочарован», — заявил функционер, добавив, что сочувствует спортсмену.

29 апреля Фьюри должен был провести поединок с украинцем Александром Усиком, однако 22 марта менеджер Эгис Климас объявил о срыве боя. Тогда отмечалось, что боксеры не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры о поединке шли с осени 2022 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии WBC.