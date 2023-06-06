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11:38, 6 июня 2023Наука и техника

На Алтае вышли на боевое патрулирование «Ярсы»

Минобороны России: на Алтае вышли на боевое патрулирование комплексы «Ярс»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

На Алтае вышли на боевое патрулирование стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты «Ярсов» пройдут расстояние до ста километров, отработав рассредоточение агрегатов и оборудования, маскировку позиций и организацию боевого охранения.

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В мае обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что ракеты модернизированного российского боевого ракетного комплекса «Ярс» станет труднее перехватывать.

В апреле Минобороны России сообщило, что учения Ракетных войск стратегического назначения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» завершены.

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    Иван Потапов
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