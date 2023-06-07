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12:41, 7 июня 2023Россия

Жительница затопленного города под Херсоном описала обстановку

Жительница Алешек Херсонской области описала обстановку фразой «город ушел под воду»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Жительница затопленных Алешек Херсонской области, пожелавшая остаться анонимной, описала обстановку фразой «город ушел под воду». О происходящем она рассказала «Ленте.ру».

Женщина эвакуировалась 7 июня своими силами. «Эвакуировались в Геническ. Сами выехали с утра. Город ушел под воду. Не все сразу эвакуировались», — поделилась жительница Алешек.

Собеседница «Ленты.ру» также сообщила, что с утра в городе не было никого из спасателей. Автобусы для эвакуации появились ближе к 11:00. Она также отметила, что власти не предупреждали население о возможном затоплении.

Алешки после затопления

Алешки после затопления

Местная жительница предоставила «Ленте.ру»

Глава регионального правительства Андрей Алексеенко заявил, что город Алешки почти полностью затопило из-за прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) вечером 6 июня. Он обратил внимание, что эвакуация людей из города возможна только на спецтехнике. По словам Алексеенко, ситуация в городе осложняется проблемами со связью и тем, что возле Алешек после артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись леса.

Ранее стало известно, что в Новокаховском городском округе после подрыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта. Глава городской администрации Владимир Леонтьев оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в Днепре сильно поднялся уровень воды.

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    Варвара Кошечкина
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