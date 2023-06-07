Жительница затопленного города под Херсоном описала обстановку

Жительница Алешек Херсонской области описала обстановку фразой «город ушел под воду»

Жительница затопленных Алешек Херсонской области, пожелавшая остаться анонимной, описала обстановку фразой «город ушел под воду». О происходящем она рассказала «Ленте.ру».

Женщина эвакуировалась 7 июня своими силами. «Эвакуировались в Геническ. Сами выехали с утра. Город ушел под воду. Не все сразу эвакуировались», — поделилась жительница Алешек.

Собеседница «Ленты.ру» также сообщила, что с утра в городе не было никого из спасателей. Автобусы для эвакуации появились ближе к 11:00. Она также отметила, что власти не предупреждали население о возможном затоплении.

Алешки после затопления Местная жительница предоставила «Ленте.ру»

Глава регионального правительства Андрей Алексеенко заявил, что город Алешки почти полностью затопило из-за прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) вечером 6 июня. Он обратил внимание, что эвакуация людей из города возможна только на спецтехнике. По словам Алексеенко, ситуация в городе осложняется проблемами со связью и тем, что возле Алешек после артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись леса.

Ранее стало известно, что в Новокаховском городском округе после подрыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта. Глава городской администрации Владимир Леонтьев оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в Днепре сильно поднялся уровень воды.

