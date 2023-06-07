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08:22, 7 июня 2023Спорт

Дзюба рассказал о реакции Овечкина на слова о «милом пузике»

Футболист Артем Дзюба заявил, что хоккеист Овечкин посмеялся над словами о «милом пузике»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о реакции капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на фразу о «милом пузике». Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист назвал сказанное шуткой и подчеркнул, что очень уважает хоккеиста. «Все раздули из этого какое-то… Я ему написал: "Ты же понимаешь, что я шутил". — "Да конечно, вообще никаких претензий нет"» — рассказал он. Дзюба подчеркнул, что Овечкин посмеялся над случившимся.

26 мая Овечкин ответил нападающему «Динамо» Федору Смолову на предложение побороться с Дзюбой. Хоккеист возразил, что с Дзюбой нечего толкаться, и назвал его слабеньким. Футболист заявил, что прощает хоккеиста, так как «с таким милым пузиком он может себе позволить».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В минувшем сезоне он провел в составе команды 11 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его новый контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год.

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    Анастасия Борисова
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