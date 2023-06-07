Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС

Представитель МИД КНР Вэньбинь выразил обеспокоенность ракетным ударом по Каховской ГЭС

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на нанесение ракетного удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Его слова передает ТАСС.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС. Китай призывает (…) приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения», — сказал он.

Ранее Каховскому водохранилищу предрекли скорое исчезновение. К 20 июня из-за ухода воды в Черное море появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, объяснил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению, объект продолжает разрушаться.