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10:26, 7 июня 2023Мир

Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС

Представитель МИД КНР Вэньбинь выразил обеспокоенность ракетным ударом по Каховской ГЭС

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на нанесение ракетного удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Его слова передает ТАСС.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС. Китай призывает (…) приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения», — сказал он.

Ранее Каховскому водохранилищу предрекли скорое исчезновение. К 20 июня из-за ухода воды в Черное море появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, объяснил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению, объект продолжает разрушаться.

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    Анастасия Заикина
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