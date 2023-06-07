Власти США обвинили в неверном расставлении приоритетов

Конгрессвумен Грин заявила, что Вашингтон больше заботится об Украине, чем об американцах

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила власти США в том, что те больше заботятся об Украине, чем о собственном народе. На это она указала в своем Twitter.

«Неоконсерваторы, такие как Линдси Грэм и Никки Хейли, больше заботятся о финансировании Украины, чем о помощи страдающим американцам. Они продолжают требовать денег для Украины», — заявила конгрессвумен. Она отметила, что считает смешной ситуацию, когда в то же время США сталкиваются с риском дефолта из-за своего госдолга.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что администрация США намерена помогать Украине в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Гидротехническое сооружение было повреждено ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.