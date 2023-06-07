Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 7 июня 2023Мир

Власти США обвинили в неверном расставлении приоритетов

Конгрессвумен Грин заявила, что Вашингтон больше заботится об Украине, чем об американцах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин обвинила власти США в том, что те больше заботятся об Украине, чем о собственном народе. На это она указала в своем Twitter.

«Неоконсерваторы, такие как Линдси Грэм и Никки Хейли, больше заботятся о финансировании Украины, чем о помощи страдающим американцам. Они продолжают требовать денег для Украины», — заявила конгрессвумен. Она отметила, что считает смешной ситуацию, когда в то же время США сталкиваются с риском дефолта из-за своего госдолга.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что администрация США намерена помогать Украине в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Гидротехническое сооружение было повреждено ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыты планы ВСУ по переброске крупной группировки на запорожское направление
    Четыре китайских и российских бомбардировщика пролетели вблизи Японии
    Парень решился на пикантный подарок девушке и заставил ее понервничать
    Дзюба рассказал о реакции Овечкина на слова о «милом пузике»
    Россиянка жила на Бали за 50 тысяч рублей в месяц и раскрыла способы сэкономить
    Британия попросит США создать экономический альянс военного типа
    Стало известно о пропавших без вести после разрушения Каховской ГЭС
    Блинкен обсудил противодействие России и Китаю с кронпринцем Саудовской Аравии
    Ребенок погиб в пожаре на Ленинском проспекте в Москве
    Китай закрыл секретные полицейские участки в Великобритании
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.