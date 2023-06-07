Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани на «Ак Барс Арене»

Казань стала местом проведения Суперкубка России по футболу. Об этом объявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, слова которого приводит РИА Новости.

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак Барс Арене"», — заявил Леонов. Матч пройдет 15 июля.

За трофей сразятся чемпион России сезона-2022/23 петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны. В суперфинале Кубка России сыграют московский ЦСКА и «Краснодар». Их встреча состоится 11 июня на столичном стадионе «Лужники».

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В финале турнира сезона-2021/2022 сине-бело-голубые дома разгромили «Спартак» со счетом 4:0.