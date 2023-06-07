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15:50, 7 июня 2023Спорт

Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани на «Ак Барс Арене»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Казань стала местом проведения Суперкубка России по футболу. Об этом объявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, слова которого приводит РИА Новости.

«Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак Барс Арене"», — заявил Леонов. Матч пройдет 15 июля.

За трофей сразятся чемпион России сезона-2022/23 петербургский «Зенит» и обладатель Кубка страны. В суперфинале Кубка России сыграют московский ЦСКА и «Краснодар». Их встреча состоится 11 июня на столичном стадионе «Лужники».

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит». В финале турнира сезона-2021/2022 сине-бело-голубые дома разгромили «Спартак» со счетом 4:0.

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    Дарья Коршунова
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