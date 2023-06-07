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09:29, 7 июня 2023Спорт

Стало известно о решении Месси играть в США

Журналист Кастильо заявил, что форвард Месси продолжит карьеру в «Интер Майами»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Журналист Эрнан Кастильо раскрыл решение аргентинского форварда Лионеля Месси о продолжении карьеры. Об этом стало известно из Twitter репортера.

Кастильо заявил, что 35-летний нападающий будет играть в США в клубе Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». «Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — подчеркнул он.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста, помимо «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, претендуют испанская «Барселона» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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