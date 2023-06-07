Футболист Лионель Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону» потребностями семьи

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Футболист заявил, что очень хотел вернуться, но его пугали трудности и отсутствие определенности. Он подчеркнул, что хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности и потребности семьи. «Я слышал, что "Барселоне" нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации», — добавил Месси.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб из США «Интер Майами». Футболист заявил, что решение о переходе в клуб Главной лиги футбола (MLS) подтверждено на 100 процентов.

Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.