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23:07, 7 июня 2023Спорт

Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону»

Футболист Лионель Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону» потребностями семьи

Фото: Reuters

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Футболист заявил, что очень хотел вернуться, но его пугали трудности и отсутствие определенности. Он подчеркнул, что хотел принять решение самостоятельно, принимая во внимание свои потребности и потребности семьи. «Я слышал, что "Барселоне" нужно было продавать игроков или снижать им зарплату, и, честно говоря, мне не хотелось оказаться в такой ситуации», — добавил Месси.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб из США «Интер Майами». Футболист заявил, что решение о переходе в клуб Главной лиги футбола (MLS) подтверждено на 100 процентов.

Месси выступал за «Барселону» с 2003-го по 2021 год. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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