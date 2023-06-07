Суд оставил в силе меру пресечения мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов

Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

15 мая Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и установил запрет определенных действий в отношении Блиновского, в частности, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, свидетелями, за исключением жены, пользоваться средствами связи и интернетом.

Мужчине вменяется пособничество своей супруге в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 год.

14 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.