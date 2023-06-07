Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:21, 7 июня 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе меру пресечения мужу блогерши Блиновской

Суд оставил в силе меру пресечения мужу блогерши Блиновской по делу о неуплате налогов

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения Алексею Блиновскому — мужу блогерши Елены Блиновской — по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании преступных доходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

15 мая Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и установил запрет определенных действий в отношении Блиновского, в частности, ему нельзя общаться с участниками уголовного дела, свидетелями, за исключением жены, пользоваться средствами связи и интернетом.

Мужчине вменяется пособничество своей супруге в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 год.

14 мая глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что блогерша погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей.

В конце апреля суд в Москве поместил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Шарапов
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    В ООН заявили об уничтожении надежды миллионов голодающих из-за Каховской ГЭС
    Приграничное российское село попало под минометный обстрел со стороны Украины
    В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы
    Стартовали продажи новой версии Lada Granta
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.