Медведев порассуждал о причинах контрнаступления ВСУ

Медведев заявил, что Киеву необходимо оправдывать полученные от Запада деньги и оружие

Киеву необходимо оправдывать полученные от Запада деньги и вооружение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, рассуждая о причинах контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие», — сказал он, отметив, что наступление не стало для России неожиданностью.

По убеждению политика, украинские власти не хотят разочаровывать Запад, так как это может стоить им не только политических постов, но и жизни.

Медведев добавил, что России не стоит недооценивать противника, так как Киев и страны Запада готовы на все, чтобы стереть страну с лица земли. Он подчеркнул, что Украине необходимо дать достойный ответ — остановить ВСУ и начать наступление.

6 июня министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения. По данным главы Минобороны, за три дня контрнаступательных действий ВСУ потеряли до 3715 человек.