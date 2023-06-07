Медведев заявил, что Украина и страны Запада готовы стереть Россию с лица земли

Нужно дать достойный ответ на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как Киев и страны Запада готовы стереть Россию с лица земли. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По словам политика, Россия должна сконцентрироваться и ответить Украине, так как у нее есть существенное преимущество в авиации, бронетанковых силах и высокоточном оружии, а также моральное превосходство над противником. Медведев указал на необходимость остановить ВСУ и начать наступление.

«Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», — пояснил Медведев.

Контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя контрнаступление, заявил, что план «Барбаросса-2» ВСУ рухнул. По его словам, США и Евросоюз поощряли и готовили Украину к контрнаступлению, а также к совершению терактов и диверсий. В Кремле же связали диверсию на Каховской ГЭС с неудачами ВСУ на поле боя при контрнаступлении.

Генштаб ВСУ отказывался признать начало операции. Впоследствии заместитель министра обороны страны Анна Маляр подтвердила переход войск в контрнаступление, не приведя подробностей.