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23:14, 7 июня 2023Россия

В «Росатоме» заявили о запасных вариантах водоснабжения Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: на Запорожской АЭС имеются запасные варианты водоснабжения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Генеральный директор госкорпораци «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о наличии запасных вариантов водоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление он сделал в эфире Пятого канала.

По словам главы компании, на ЗАЭС организовано водоснабжение через подземные скважины и русла небольших рек.

«Необходимое оборудование для этого тоже имеется», — сказал Лихачев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва предельно жестко ответит на любые атаки Украины на ЗАЭС, «включая линии электроснабжения станции и, конечно, город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей».

31 мая замглавы МИД России Александр Грушко сообщал, что Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.

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    Марина Совина
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