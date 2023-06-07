В «Росатоме» заявили о запасных вариантах водоснабжения Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: на Запорожской АЭС имеются запасные варианты водоснабжения

Генеральный директор госкорпораци «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о наличии запасных вариантов водоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление он сделал в эфире Пятого канала.

По словам главы компании, на ЗАЭС организовано водоснабжение через подземные скважины и русла небольших рек.

«Необходимое оборудование для этого тоже имеется», — сказал Лихачев.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва предельно жестко ответит на любые атаки Украины на ЗАЭС, «включая линии электроснабжения станции и, конечно, город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей».

31 мая замглавы МИД России Александр Грушко сообщал, что Киев заблокировал все инициативы главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.