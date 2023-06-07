Врач предупредил о разрушительном влиянии курения на интимное здоровье

Сексолог Чираг Бхандари: курение может привести к эректильной дисфункции

Сексолог Чираг Бхандари предупредил, что курение имеет разрушительное воздействие на интимное здоровье и снижает качество половой жизни. Его слова цитирует издание India Today.

По словам специалиста, многие фокусируются на последствиях курения для легких, сердца и мозга. Однако вредная привычка имеет не менее разрушительное влияние на сферу личных и сексуальных отношений. «Никотин сужает кровеносные сосуды и уменьшает кровоток по всему телу, включая область половых органов», — объяснил врач. По его словам, нарушение кровообращения может привести к эректильной дисфункции у мужчин и снижению сексуального возбуждения и выработки смазки у женщин.

Бхандари добавил, что курение уменьшает способности мужчин и женщин к зачатию. Также из-за ослабленной иммунной системы у потребителей табака выше риск заболеть инфекциями, передающимися половым путем.

Кроме того, врач рассказал о психологических последствиях курения. По его словам, привычка затянуться сигаретой после секса многим кажется привлекательной, но со временем курильщик утрачивает способность получать удовольствие без табака.

Еще одним негативным фактором Бхандари назвал чувство стыда из-за никотиновой зависимости. По словам сексолога, многие курильщики ругают себя недостаток воли, у них снижается самооценка, появляются комплексы и негативные мысли.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова развеяла популярный миф о борьбе со стрессом с помощью курения. По ее мнению, стресс снимают не сигареты, а дыхательные практики.