Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:44, 7 июня 2023Забота о себе

Врач предупредил о разрушительном влиянии курения на интимное здоровье

Сексолог Чираг Бхандари: курение может привести к эректильной дисфункции

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Сексолог Чираг Бхандари предупредил, что курение имеет разрушительное воздействие на интимное здоровье и снижает качество половой жизни. Его слова цитирует издание India Today.

По словам специалиста, многие фокусируются на последствиях курения для легких, сердца и мозга. Однако вредная привычка имеет не менее разрушительное влияние на сферу личных и сексуальных отношений. «Никотин сужает кровеносные сосуды и уменьшает кровоток по всему телу, включая область половых органов», — объяснил врач. По его словам, нарушение кровообращения может привести к эректильной дисфункции у мужчин и снижению сексуального возбуждения и выработки смазки у женщин.

Бхандари добавил, что курение уменьшает способности мужчин и женщин к зачатию. Также из-за ослабленной иммунной системы у потребителей табака выше риск заболеть инфекциями, передающимися половым путем.

Кроме того, врач рассказал о психологических последствиях курения. По его словам, привычка затянуться сигаретой после секса многим кажется привлекательной, но со временем курильщик утрачивает способность получать удовольствие без табака.

Еще одним негативным фактором Бхандари назвал чувство стыда из-за никотиновой зависимости. По словам сексолога, многие курильщики ругают себя недостаток воли, у них снижается самооценка, появляются комплексы и негативные мысли.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова развеяла популярный миф о борьбе со стрессом с помощью курения. По ее мнению, стресс снимают не сигареты, а дыхательные практики.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости
    Киев признал отсутствие доказательств причастности России к ЧП на Каховской ГЭС
    ВСУ обстреляли Херсонскую область во время эвакуации жителей затопленных пунктов
    Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети
    В «Росатоме» заявили о запасных вариантах водоснабжения Запорожской АЭС
    Месси объяснил отказ от возвращения в «Барселону»
    Болельщики разбили голову футболисту стаканом во время финала Лиги конференций
    На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС
    Блинкена обвинили в бесчеловечном отношении к украинцам
    Врач предупредил о разрушительном влиянии курения на интимное здоровье
    Президент Чехии подписал закон о расходах на оборону
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.