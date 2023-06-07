В затопленной Новой Каховке упал уровень воды

Мэр Новой Каховки Леонтьев: уровень воды упал на метр

На улицах в затопленной после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Новой Каховке упал уровень воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Владимира Леонтьева.

«Уровень воды после затопления в Новой Каховке упал со вчерашнего дня на один метр», — сообщил Леонтьев. Информацию о падении уровня воды также подтвердили в администрации Новокаховского городского округа.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что уровень воды в городе Голая Пристань начал резко расти. По его словам, ситуация стала ухудшаться к вечеру 6 июня. Очевидцы сообщали, что в Голой Пристани вода попала во дворы ближайших к реке улиц и затопила парк. В селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза, у некоторых жителей затопило гаражи.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Власти утверждают, что станция не подлежит ремонту.