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14:27, 7 июня 2023Среда обитания

В затопленной Новой Каховке упал уровень воды

Мэр Новой Каховки Леонтьев: уровень воды упал на метр

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

На улицах в затопленной после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Новой Каховке упал уровень воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Владимира Леонтьева.

«Уровень воды после затопления в Новой Каховке упал со вчерашнего дня на один метр», — сообщил Леонтьев. Информацию о падении уровня воды также подтвердили в администрации Новокаховского городского округа.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что уровень воды в городе Голая Пристань начал резко расти. По его словам, ситуация стала ухудшаться к вечеру 6 июня. Очевидцы сообщали, что в Голой Пристани вода попала во дворы ближайших к реке улиц и затопила парк. В селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза, у некоторых жителей затопило гаражи.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Власти утверждают, что станция не подлежит ремонту.

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    Александра Качан
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