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11:26, 7 июня 2023Мир

Анонсирована дата переговоров по зерновой сделке

РИА Новости: переговоры по зерновой сделке пройдут 9 июня в Женеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переговоры по зерновой сделке пройдут в Женеве 9 июня. Дату проведения встречи анонсировал источник РИА Новости в ООН.

Такую дату продолжения консультаций по меморандуму РФ и ООН о зерновой сделке назвал и замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По данным источника агентства, Организацию Объединенных Наций будет представлять глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил об их отсутствии. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

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    Варвара Кошечкина
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