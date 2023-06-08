Власти назвали города с самой сложной ситуацией после разрушения Каховской ГЭС

Власти заявили, что самая сложная ситуация из-за ЧС на ГЭС в Алешках и Голой Пристани

Самая сложная ситуация из-за наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сложилась в Алешках и Голой Пристани. Эти города назвал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, уровень воды в Днепре вырос до 12 метров. На данный момент с крыш и верхних этажей жилых домов эвакуировали 344 человека, среди которых много детей и маломобильных граждан.

Алексеенко подчеркнул, что группировка МЧС в районе бедствия была увеличена до 667 спасателей и 219 единиц техники. В регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций, а также большой запас питьевой воды. Пункты временного размещения эвакуированных обеспечиваются всем необходимым, включая горячее питание.

Кроме того, оперштаб предупредил, что течение может принести мины и другие опасные объекты. После снижения уровня воды власти организуют инженерную разведку территорий. Местных жителей призвали быть максимально осторожными.

Ранее стало известно, что после разрушения Каховской ГЭС госпитализировали 41 человека. Как рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, у пострадавших диагностировали переохлаждение или острые сердечные заболевания.

Наводнение в Херсонской области началось после того, как Каховская ГЭС была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища, что привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению территорий.

По оценке врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Затоплению подверглись 36 населенных пунктов региона. По последним данным, с затопленных территорий эвакуировали порядка 4,3 тысячи человек.