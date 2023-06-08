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22:05, 8 июня 2023Спорт

Стало известно состояние пострадавшего от фанатов в Лиге конференций футболиста

Игроку «Фиорентины» Бираги наложили восемь швов после удара стаканом в Лиге конференций

Фото: Reuters

В итальянской «Фиорентине» заявили, что ее капитану Кристиано Бираги было наложено восемь швов после того, как болельщики попали в него стаканом во время финального матча Лиги конференций сезона-2022/2023 против английского «Вест Хэма». Состояние стало известно пресс-службе команды.

В итальянской команде заявили, что осуждают поведение болельщиков. Они подчеркнули, что предметы в Бираги бросали с трибуны болельщиков «Вест Хэма». В «Фиорентине» подчеркнули, что УЕФА должен наказать виновных и это будет поучительная реакция.

Во время матча болельщики разбили голову Бираги стаканом. Он получил рассечение, из-за чего арбитрам пришлось остановить матч.

Победителем Лиги Конференций стал «Вест Хэм». Решающая встреча завершилась со счетом 2:1.

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    Анастасия Борисова
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