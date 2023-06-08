«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций у «Фиорентины» со счетом 2:1, победный гол забил Боуэн

Английский «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной встрече, прошедшей в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум», команда оказалась сильнее итальянской «Фиорентины» со счетом 2:1. На 62-й минуте англичане вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Саид Бенрахма. Через пять минут хавбек Джакомо Бонавентура сравнял счет. На 90-й минуте победный гол забил полузащитник Джеррод Боуэн.

Во время матча болельщики разбили голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги стаканом. Он получил рассечение, из-за чего арбитрам пришлось остановить матч.

«Вест Хэм» впервые в истории выиграл Лигу конференций. Клуб становился обладателем Кубка обладателей кубков, а также Кубка Интертото.

Лига Конференций — второй по значимости клубный турнир Старого света после Лиги чемпионов. Победитель ЛЧ определится в финальном матче 10 июня. В нем сыграют итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити».