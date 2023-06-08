Эпидемическую ситуацию в Херсонской области назвали тревожной

Глава правительства Херсонской области Алексеенко назвал эпидситуацию в регионе тревожной

Эпидемическую ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сочли тревожной. Обстановку оценил председатель правительства российского региона Андрей Алексеенко.

«Тревогу сейчас вызывает эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников. Санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников», — заявил глава правительства Херсонской области. Алексеенко подчеркнул, что безопасной для питья и приготовления пищи в данный момент служит исключительно бутилированная вода.

Кроме того, председатель правительства Херсонской области призвал жителей быть предельно осторожными, так как течением могло принести мины или другие опасные объекты. «Как только спадет вода, сразу начнем инженерную разведку территорий», — заверил он.

Ранее стало известно о том, что ряд населенных пунктов в Херсонской области затопило в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Издание Baza опубликовало спутниковые снимки ушедших под воду сел Крынки и Корсунка, а также города Алешки. На сравнительных кадрах местности можно увидеть, что населенные пункты полностью или почти полностью оказались под водой — пространство суши, отображенное на снимках зеленым или коричневым цветом, практически пропало, его сменил темный оттенок воды.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целью произошедшего желание Украины лишить Крым воды. Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время заседания в Совете Федерации охарактеризовала ситуацию в Херсонской области после подрыва ГЭС словом «экоцид».