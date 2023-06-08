Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алиса Октябрёва
2:0
Завершен
Клерви Нгуну
Ролан Гаррос — девушки
Маю Кроссли
0:2
Завершен
Алина Корнеева
Ролан Гаррос — девушки
Каролина Мухова
1:1
3-й сет
live
Арина Соболенко
Ролан Гаррос (ж)
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Пари Нижний Новгород
Завтра
14:30 (Мск)
Родина
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Факел
Завтра
17:30 (Мск)
Енисей
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
18:11, 8 июня 2023Спорт

Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первом разговоре с Овечкиным

Новый тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что первый разговор с Овечкиным был великолепным
Спенсер Карбери

Спенсер Карбери. Фото: Jacquelyn Martin / AP

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери в эфире Elliot In The Morning рассказал о первом разговоре с капитаном команды Александром Овечкиным.

Специалист заявил, что они провели хорошую беседу, и хоккеист рассказал ему о своих планах на межсезонье. «Это было великолепно. У нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — подчеркнул новый тренер команды.

Карбери был назначен главным тренером «Вашингтона» 30 мая. Специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, с котором клуб не попал в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
    Представившийся полицейским убедил российскую пенсионерку выкинуть деньги в окно
    Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова
    Путину доложили о ситуации на запорожском направлении
    Премьер-министр Великобритании отказался тратить время на Дональда Трампа
    Товарооборот России с одной страной вырос
    Бывший муж Бородиной назвал главный урок брака с ней
    Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили
    Врач перечислила россиянкам самые опасные бьюти-процедуры
    На Украине обратились в ЕСПЧ из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.