Новый тренер «Вашингтона» рассказал о первом разговоре с Овечкиным

Новый тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что первый разговор с Овечкиным был великолепным

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери в эфире Elliot In The Morning рассказал о первом разговоре с капитаном команды Александром Овечкиным.

Специалист заявил, что они провели хорошую беседу, и хоккеист рассказал ему о своих планах на межсезонье. «Это было великолепно. У нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад. Сразу бросается в глаза его соревновательный дух и желание победить», — подчеркнул новый тренер команды.

Карбери был назначен главным тренером «Вашингтона» 30 мая. Специалист сменил на этом посту Питера Лавиолетта, с котором клуб не попал в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.