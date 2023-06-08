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10:37, 8 июня 2023Спорт

Оливейра нацелился на реванш с Махачевым

Боец UFC Оливейра заявил, что он следующий в очереди на поединок против Ислама Махачева

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра нацелился на реванш с россиянином Исламом Махачевым. Его слова передает MMA Junkie.

«Что касается боя против Махачева, я его не пересматривал. Там я был сам не свой. Теперь вы увидите другого Чарльза. Этот Чарльз голоден. Этого Чарльза вы хорошо знаете: он жаждет побед. Я как лев, который вышел на охоту», — поделился спортсмен. Оливейра заявил, что он следующий в очереди на поединок против Махачева

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над Оливейрой на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

За карьеру 31-летний Махачев провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд). В активе 33-летнего Оливейры 43 боя, 9 поражений и 33 победы. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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    Дарья Коршунова
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