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13:05, 9 июня 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы сделать прическу на выпускной дома за полчаса

Визажист Астер: заколки-невидимки помогут создать прическу на выпускной за полчаса

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Визажист Александра Астер раскрыла россиянкам способы сделать прическу на выпускной за полчаса в домашних условиях. Соответствующую информацию приводит NEWS.ru.

Специалистка рассказала, что девушки самостоятельно могут создать устойчивую прическу с помощью резинок для волос и заколок-невидимок. К примеру, чтобы сделать конский хвост, достаточно расчесать локоны, собрать их и выделить одну прядь, а затем намотать ее на резинку и зафиксировать невидимкой.

«Низкий хвост: утюжком сделайте на кончиках волос крупные локоны, соберите низкий хвост, зачесывая выбивающиеся волосы, скрепите его красивой резинкой с бантом. Косички у лица с локонами: утюжком делайте на кончиках волос крупные локоны, отделите две большие пряди ближе к лицу, заплетите из них косички и закрепите резинками», — добавила Астер.

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Визажист уточнила, что для упомянутого торжества также подойдут мягкие локоны. Для их создания необходимо накрутить волосы от концов к затылку, удерживая плойку или утюжок на пряди не более 6–12 секунд.

В заключение Астер посоветовала попробовать прическу «мальвинку», в которой часть прядей собирается в хвост или пучок, а основная масса локонов остается распущенной.

Ранее в июне известный стилист перечислил самые модные наряды на выпускной 2023 года. В первую очередь специалист посоветовал не зацикливаться на стоимости вещей и выбирать более утонченные и женственные образы. По его словам, отличным решением для девушек на выпускной станут джинсы, туфли на шпильке, а также блузка в горох с большими серьгами из металла золотого цвета.

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    Екатерина Ештокина
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