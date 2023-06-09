Лавров упрекнул ООН и МАГАТЭ за отказ реагировать на предупреждения России

Лавров упрекнул ООН и МАГАТЭ за отказ реагировать на предупреждения РФ об обстреле ЗАЭС

Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отказываются реагировать на официальные предупреждения России об обстреле Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат упрекнул организации за отсутствие реакции на «почти еженедельные» ноты российского стороны. «Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка "материализовалась"», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что никто на Западе и в ООН не вспоминает о том, что с начала лета 2022 года Киев продолжал обстреливать станцию с использованием РСЗО Himars из США. «Мы официально, еще прошлой осенью, привлекали внимание ООН к декларировавшимся планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, но руководство ООН озиралось на Запад, а тот командовал не реагировать», — заключил он.