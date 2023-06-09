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05:33, 9 июня 2023Мир

В США осудили Байдена за предъявленные Трампу обвинения

Спикер Конгресса Маккарти осудил Байдена за предъявленные Трампу обвинения
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Russell Cheyne / Reuters

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти прокомментировал обвинения, которые выдвинули экс-президенту страны Дональду Трампу. Слова политика приводит РИА Новости.

Маккарти назвал произошедшие события мрачным днем и осудил действия нынешнего американского лидера Джо Байдена. «Немыслимо, чтобы президент предъявлял обвинения против основного кандидата, противостоящего ему», — отметил он.

Политик добавил, что Байден также хранил секретные документы у себя дома «на протяжении десятилетий». Он также выразил поддержку Трампу и отметил, что верит в верховенство закона.

Ранее Трампа вызвали в суд из-за хранения секретных материалов. По его мнению, обвинения связаны с секретными данными, которые агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли из его поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

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    Марина Совина
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