Набиуллина дала совет по хранению сбережений

Глава ЦБ Набиуллина рекомендовала хранить сбережения в рублях

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала россиянам совет по хранению денег. Она рекомендовала держать сбережения в рублях, ее слова приводит ТАСС.

«Рублевые сбережения — это означает сохранение покупательной способности рубля», — сказала она и добавила, что ЦБ проводит проводим политику, направленную на то, чтобы сохранить покупательную способность российской валюты.

Ранее глава ЦБ объявила, что российская экономика продолжает восстанавливаться и вернется к докризисному уровню в 2024 году. По ее словам, внутренний туризм, металлургия и машиностроение. Тем не менее, указала Набиуллина, после 12 месяцев снижения динамика годового показателя инфляции развернулась и перешла к росту. ЦБ ожидает локальный максимум годовой инфляции в конце 2023 года-начале 2024-го.

В недавнем разговоре с «Лентой.ру» аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский говорил, что россиянам, которые хранят деньги в наличной валюте, стоит ее продавать на фоне укрепления курсов доллара и евро только в том случае, если они не собираются ехать за границу и тратить ее там.