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18:09, 9 июня 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор создателю «Омбудсмена полиции»

Мосгорсуд признал законным приговор создателю «Омбудсмена полиции» Воронцову

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным приговор создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, осужденному на пять лет колонии за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В ведомстве заявили, что приговор Люблинского суда Москвы оставлен без изменения.

Люблинский суд Москвы вынес приговор Воронцову 2 августа прошлого года. Помимо наказания в виде реального срока его лишили звания майора полиции и в течение десяти лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным следствия, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти. В октябре 2017 года фигурант вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, Воронцов опубликовал их в одном из сообществ соцсети, которое администрировал. А в сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского.

В июле 2022 года полиция задержала троих участников проекта «Омбудсмен полиции» Ирину Андину, Евгения Моисеева и Василия Федорова по подозрению в ложном доносе. В октябре 2021 года они создали фильм «Спасти Омбудсмена полиции», рассказывающий о том, что дело в отношении Воронцова было сфабриковано. В качестве одного из доказательств приводилась история Андиной, которая согласилась стать потерпевшей по просьбе друзей Воронцова.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.

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    Екатерина Власова
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