Суд оставил в силе приговор создателю «Омбудсмена полиции»

Мосгорсуд признал законным приговор создателю «Омбудсмена полиции» Воронцову

Московский городской суд признал законным приговор создателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, осужденному на пять лет колонии за вымогательство, незаконное распространение порнографических материалов и публичное оскорбление представителя власти. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В ведомстве заявили, что приговор Люблинского суда Москвы оставлен без изменения.

Люблинский суд Москвы вынес приговор Воронцову 2 августа прошлого года. Помимо наказания в виде реального срока его лишили звания майора полиции и в течение десяти лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным следствия, в созданном им сообществе Воронцов публиковал записи, оскорбляющие сотрудника органов внутренних дел, являющегося представителем власти. В октябре 2017 года фигурант вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив деньги, Воронцов опубликовал их в одном из сообществ соцсети, которое администрировал. А в сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в соцсети интимные фотографии другого полицейского.

В июле 2022 года полиция задержала троих участников проекта «Омбудсмен полиции» Ирину Андину, Евгения Моисеева и Василия Федорова по подозрению в ложном доносе. В октябре 2021 года они создали фильм «Спасти Омбудсмена полиции», рассказывающий о том, что дело в отношении Воронцова было сфабриковано. В качестве одного из доказательств приводилась история Андиной, которая согласилась стать потерпевшей по просьбе друзей Воронцова.

Воронцов длительное время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники министерства. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.