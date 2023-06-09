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11:53, 9 июня 2023Россия

В Кремле рассказали об эвакуации жителей Херсонской области под обстрелами ВСУ

Песков заявил, что жителей Херсонской области приходится эвакуировать прямо под обстрелами
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Эвакуацию жителей Херсонской области с затопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) районов приходится проводить прямо под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, все работы по спасению пострадавших от наводнения приходится проводить под огнем противника. «Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы», — подчеркнул Песков.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по пункту сбора для эвакуации жителей затопленной Голой Пристани. По словам главы региона, украинские войска намеренно ударили по мирным людям. Есть пострадавшие.

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Катастрофа в Херсонской области началась после того, как Каховская ГЭС была частично разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, из-за чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.

Накануне также стало известно, что число госпитализированных с момента начала наводнения местных жителей достигло 60. Среди пострадавших много маломобильных граждан. У части местных жителей врачи диагностировали переохлаждение и острые сердечные заболевания.

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