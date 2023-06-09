Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:31, 9 июня 2023Россия

Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже

Жительница Воронежа: при попадании БПЛА в дом хлопок был такой силы, что зазвенела люстра

Кадр: Telegram-канал SHOT

При попадании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Воронеже раздался хлопок такой силы, что зазвенела люстра. Об этом рассказала очевидица, пожелавшая остаться неизвестной. Момент падения БПЛА она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина проживает в трех домах от места происшествия. По ее словам, беспилотник летел со стороны Большой Стрелецкой улицы. «Мы видели, как БПЛА пролетел над домами, в том числе над нашим, и, врезавшись в дом, взорвался. У меня маленький ребенок, который проснулся от громкого хлопка такой силы, что с люстра зазвенела», — поделилась местная жительница.

Взорвавшийся беспилотник врезался в дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате случившегося троих человек посекло осколками стекла, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, целью беспилотника мог быть аэродром Балтимор, но он сбился с курса и врезался в жилой дом.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Вин Дизель назвал дату выхода новой части «Форсажа»
    Раскрыты подробности о поврежденной из-за попадания дрона квартиры в Воронеже
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.