Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже

Жительница Воронежа: при попадании БПЛА в дом хлопок был такой силы, что зазвенела люстра

При попадании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в жилой дом в Воронеже раздался хлопок такой силы, что зазвенела люстра. Об этом рассказала очевидица, пожелавшая остаться неизвестной. Момент падения БПЛА она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина проживает в трех домах от места происшествия. По ее словам, беспилотник летел со стороны Большой Стрелецкой улицы. «Мы видели, как БПЛА пролетел над домами, в том числе над нашим, и, врезавшись в дом, взорвался. У меня маленький ребенок, который проснулся от громкого хлопка такой силы, что с люстра зазвенела», — поделилась местная жительница.

Взорвавшийся беспилотник врезался в дом на улице Белинского в Воронеже утром 9 июня. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате случившегося троих человек посекло осколками стекла, им оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, целью беспилотника мог быть аэродром Балтимор, но он сбился с курса и врезался в жилой дом.

