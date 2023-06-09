НАТО призвала Россию пересмотреть решение по ДОВСЕ

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о денонсации ДОВСЕ

НАТО призывает Россию пересмотреть решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и вновь выражает приверженность эффективному контролю над обычными вооружениями. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном в пятницу, 9 июня.

«Союзники настоятельно призывают Россию соблюдать свои обязательства и обязанности, использовать остающееся до выхода время для пересмотра своего решения», — говорится в заявлении. Отмечается, что ДОВСЕ является краеугольным камнем архитектуры европейской безопасности.

Сообщается, что союзники продолжат консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность Североатлантического альянса.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва уведомила о денонсации ДОВСЕ его депозитария и участников соглашения. В качестве причины указано, в частности, присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ.

17 мая Государственная Дума денонсировала ДОВСЕ. Выступая перед депутатами, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ