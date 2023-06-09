Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 9 июня 2023Мир

НАТО призвала Россию пересмотреть решение по ДОВСЕ

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о денонсации ДОВСЕ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

НАТО призывает Россию пересмотреть решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и вновь выражает приверженность эффективному контролю над обычными вооружениями. Об этом говорится в заявлении альянса, распространенном в пятницу, 9 июня.

«Союзники настоятельно призывают Россию соблюдать свои обязательства и обязанности, использовать остающееся до выхода время для пересмотра своего решения», — говорится в заявлении. Отмечается, что ДОВСЕ является краеугольным камнем архитектуры европейской безопасности.

Сообщается, что союзники продолжат консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность Североатлантического альянса.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва уведомила о денонсации ДОВСЕ его депозитария и участников соглашения. В качестве причины указано, в частности, присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ.

17 мая Государственная Дума денонсировала ДОВСЕ. Выступая перед депутатами, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ и назвал соотношение потерь
    82-летний пенсионер получил «последнее предупреждение» за торговлю наркотиками
    Человечеству предрекли жизнь в трущобах
    США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
    Дзюба прокомментировал публикацию новых интимных видео с его участием
    Путин заявил о начале украинского наступления
    Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного
    Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры
    Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован
    Врач назвала неожиданные причины инфарктов у женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.