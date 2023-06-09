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19:25, 9 июня 2023Спорт

Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного голкипера ПСЖ

L'Equipe: голкипера «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико снова ввели в искусственную кому

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Появилась информация об ухудшении самочувствия госпитализированного голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико. Об этом сообщает L'Equipe.

Футболиста снова ввели в искусственную кому. Состояние спортсмена по-прежнему оценивается как тяжелое.

О госпитализации Рико стало известно 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также за английский «Фулхэм».

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    Андрей Стрельцов
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