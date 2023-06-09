Минобороны заявило о ночном ударе по складам ВСУ с иностранной техникой

Минобороны заявило об ударе российских войск по складам ВСУ с иностранной техникой

В ночь на 9 июня российские войска нанесли групповой удар по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами, вооружением и иностранной военной техникой, в том числе с беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, Вооруженные силы России провели атаку оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Все назначенные цели были поражены. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ в районах боевых действий.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости ускорить доставку в зону специальной военной операции техники, с помощью которой российские войска уничтожают иностранное вооружение. Он напомнил, что в ходе попытки прорыва ВСУ на запорожском направлении российские военные всего за два часа уничтожили 30 танков, среди которых были немецкие Leopad.

25 мая Шойгу также сообщал, что Запад передал Украине оружия на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя и воевать «до последнего украинца».

В свою очередь, 30 мая подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократили использование иностранного вооружения на луганском направлении в Донбассе. Он объяснил это неблагоприятными метеоусловиями и напомнил, что ВСУ неоднократно признавали очень плохие характеристики проходимости у иностранной техники.