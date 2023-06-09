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08:35, 9 июня 2023Россия

В Мариуполе анонсировали запуск крупного предприятия

Пушилин заявил о скором запуске предприятия «Ингаз» по производству неона в Мариуполе
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе скоро запустят крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз». Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин заявил о скором запуске предприятия «Ингаз» и подчеркнул, что оно является одним из трех самых крупных предприятий по производству инертных газов, что важно и для России, и для ДНР. По его словам, также работает Фонд развития промышленности, который может оказать финансовую поддержку проекту.

«Сейчас как раз проводятся конкурсы, проводится работа по отбору претендентов, какие предприятия могут рассчитывать, на каких условиях они могут рассчитывать, на какие льготы, преференции и, конечно же, финансовую поддержку», — уточнил представитель ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что найден инвестор для технопарка на «Азовстали». «Пока не будут называть, потому что еще работа подготовительная ведется», — отметил он.

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    Марина Совина
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