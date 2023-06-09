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20:20, 9 июня 2023Культура

Фронтмен группы The 1975 прокомментировал расставание с певицей Тейлор Свифт

Фронтмен группы The 1975 Мэттью Хилли пожаловался на хейт после расставания с Тейлор Свифт

Фото: Andy Von Pip / Globallookpress.com

Фронтмен группы The 1975 Мэттью Хилли прокомментировал расставание с американской певицей Тейлор Свифт. Об этом сообщает NME.

Во время своего концерта музыкант поблагодарил пришедших на мероприятие поклонников, а также отметил, что начал реже пользоваться социальными сетями, так как столкнулся там с оскорблениями и хейтом в свой адрес из-за разрыва с исполнительницей.

По словам Хилли, теперь он предпочитает проводить больше времени с друзьями и участниками своего коллектива и веселиться с ними.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что Свифт и Хилли перестали появляться на публике вместе после 25 мая. Помимо этого, поклонники пары видели музыканта флиртующим с другими девушками.

О романе 34-летнего фронтмена The 1975 и 33-летней певицы стало известно в начале мая этого года. Незадолго до этого сообщалось, что артистка рассталась с британским актером Джо Элвином после шести лет отношений.

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    Анастасия Астахова
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