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12:28, 9 июня 2023Спорт

В CAS рассказали о сроках слушаний по делу о допинге Валиевой

В CAS заявили, что стороны договорились продлить сроки обмена документами по делу Валиевой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали о ходе дела о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова пресс-службы организации приводит РИА Новости.

«Обмен документами продолжается. Стороны договорились о продлении обычных сроков для этого этапа», — сообщили в суде. Отмечается, что дата слушания будет определена позднее, когда будут поданы списки свидетелей и экспертов. В CAS добавили, что маловероятно, что оно состоится раньше августа 2023 года.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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