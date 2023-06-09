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11:07, 9 июня 2023Мир

Швеция захотела дать «четкий сигнал России»

Премьер Швеции допустил дислокацию войск НАТО в стране до вступления Стокгольма в НАТО
СюжетМинобороны:

Фото: Andres Wiklund / Reuters

Правительство Швеции допускает временную дислокацию сил НАТО на территории королевства до вступления Стокгольма в альянс, заявил премьер-министр и глава Минобороны страны Пал Йонсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам министра, размещение контингента НАТО в Швеции может стать частью подготовки по интеграции страны и ее армии в военно-политический блок.

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«Подготовка может заключаться во временном размещении иностранной техники и личного состава на территории Швеции», — подчеркнул Йонсон, добавив, что соответствующее решение шведского правительства является «четким сигналом России».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Швеция готова к вступлению в военный блок. Он добавил, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

Страна подала заявку на присоединение к блоку одновременно с Хельсинки. Финляндия в апреле вступила в альянс, а процесс вхождения Швеции был приостановлен.

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    Глеб Бажуткин
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