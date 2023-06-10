«Факел» останется в РПЛ в сезоне-2023/2024

«Факел» победил «Енисей» и сохранил место в РПЛ на сезон-2023/2024

Воронежский «Факел» сохранил свое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда оказалась сильнее «Енисея». Первая встреча завершилась победой воронежских футболистов со счетом 1:0, во второй клуб победил 2:0.

Таким образом, «Факел» останется в элитном дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/2024. Ранее место в лиге сохранил «Пари Нижний Новгород», победивший по сумме двух встреч «Родину».

По итогам сезона-2022/2023 нижегородцы и воронежцы заняли 13-е и 14-е место в турнирной таблице РПЛ соответственно. В тройку лучших вошли «Зенит», ЦСКА и «Спартак». Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство в 26-м туре.