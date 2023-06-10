Загитова поймала букет на свадьбе своего хореографа

Фигуристка Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поймала букет на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой. Видео с торжественного мероприятия спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

Загитова стояла в первых рядах, поэтому с легкостью поймала букет. После этого она совершила реверанс и обернулась в сторону стоявшей позади нее фигуристки Анны Щербаковой, которая в шутку встала на одно колено. Затем Загитова обнялась с невестой, а ведущий предложил сделать фотографию.

Ранее Алина Загитова заявила, что между ней и Анной Щербаковой нет конкуренции в проекте «Ледниковый период». «Мы участвуем вместе. Я ей где-то что-то подсказываю из своего опыта, все-таки два сезона уже позади», — рассказала Загитова.

Анна Щербакова и Алина Загитова — олимпийские чемпионки 2022 и 2018 годов соответственно. Помимо золота Игр, на счету фигуристок победы на чемпионатах мира и России.