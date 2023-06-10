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04:43, 10 июня 2023Спорт

Загитова поймала букет на свадьбе своего хореографа

Фигуристка Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза

Фото: Telegram-канал «Алина Загитова»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поймала букет на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и журналистки Ольги Паутовой. Видео с торжественного мероприятия спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

Загитова стояла в первых рядах, поэтому с легкостью поймала букет. После этого она совершила реверанс и обернулась в сторону стоявшей позади нее фигуристки Анны Щербаковой, которая в шутку встала на одно колено. Затем Загитова обнялась с невестой, а ведущий предложил сделать фотографию.

Ранее Алина Загитова заявила, что между ней и Анной Щербаковой нет конкуренции в проекте «Ледниковый период». «Мы участвуем вместе. Я ей где-то что-то подсказываю из своего опыта, все-таки два сезона уже позади», — рассказала Загитова.

Анна Щербакова и Алина Загитова — олимпийские чемпионки 2022 и 2018 годов соответственно. Помимо золота Игр, на счету фигуристок победы на чемпионатах мира и России.

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    Марина Совина
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