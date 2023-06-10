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17:49, 10 июня 2023Спорт

Уэйн Руни заявил о возможных трудностях в американском клубе для Месси

Уэйн Руни заявил, что Лионелю Месси будет нелегко адаптироваться в MLS

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни заявил о возможных трудностях, с которыми столкнется аргентинский форвард Лионель Месси в американской Главной лиге футбола (MLS). Слова специалиста приводит Goal.

«Лига сложная, и я не думаю, что он приедет сюда и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, и легко ему не будет», — заявил Руни.

При этом он отметил, что подписание аргентинца полезно и ему, и лиге.

7 июня Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами», которым владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Ожидается, что соглашение на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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