Хулиан Альварес первым в истории выиграл чемпионат мира и оформил требл в одном сезоне

Форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес установил уникальный рекорд после победы в финале Лиги чемпионов над «Интером». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

23-летний нападающий стал первым футболистом в истории, которому удалось выиграть чемпионат мира и оформить требл в одном сезоне. Помимо победы в финале Лиги чемпионов, горожане выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Матч с «Интером» состоялся на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес. Таким образом, «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл турнир.

В финале чемпионата мира-2022 Альварес в составе сборной Аргентины победил команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.