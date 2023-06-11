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13:08, 11 июня 2023Экономика

В Британии предупредили о возможном росте цен из-за подрыва Каховской ГЭС

Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Британии

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Подрыв Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Великобритании, пишет Telegraph.

По словам главного экономиста британского Института распределения питания (IGD) Джеймса Уолтона, инцидент на гидроэлектростанции затронул около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок», — заявил он, отметив, что это может отодвинуть сроки возврата к нормальной стоимости продуктов.

Британцы почувствуют рост цен из-за возможных изменений в распределении сельхозпродукции в мире, заключил Уолтон.

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    Варвара Кошечкина
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