Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:39, 11 июня 2023Россия

В МИД России назвали причину начала разрушения Каховской ГЭС

Захарова: плотина Каховской ГЭС разрушилась 6 июня из-за «методичных атак ВСУ»
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) разрушилась во вторник, 6 июня, из-за «методичных атак ВСУ», которые проводились ранее. Дипломат также привела слова главы Новокаховского района, что около плотины долгое время работали украинские снайперы.

Захарова подчеркнула, что украинские военные не давали проводить на гидротехнических сооружениях ремонтные работы. В сообщении ведомства также отмечается, что впервые информация о минировании ВСУ плотины появилась еще 15 сентября 2014 года. Как заявили в МИД, саперы минировали ГЭС во избежание ее захвата.

В дипведомстве уточнили, что когда гидроэлектростанция перешла под контроль России, она не была заминирована. Но при отступлении украинские саперы заминировали шлюзовые механизмы Северо-Крымского канала. При этом взрыва удалось избежать.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. Так, из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число госпитализированных после разрушения ГЭС возросло до 77 человек. По его словам, всего эвакуировано около семи тысяч человек, среди них — 323 ребенка и 112 маломобильных граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России назвали условие для переговоров с Украиной
    В России предложили переименовать праздник 12 июня
    Трамп заявил о возможности предотвратить третью мировую войну
    Снайпер ВСУ расстрелял семью под Николаевом из чувства ревности
    В МИД России назвали причину начала разрушения Каховской ГЭС
    Власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124 для передачи Украине
    В Харьковской области произошли взрывы
    Российский «Град» выдержал удар из HIMARS и продолжил выпускать снаряды
    Трамп обвинил Байдена в борьбе с ним «методами сталинской России»
    Россияне стали реже пользоваться банковскими картами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.