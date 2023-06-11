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06:38, 11 июня 2023Спорт

Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в UFC

Американский боец UFC Хорхе Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в промоушене
Хорхе Масвидаль

Хорхе Масвидаль. Фото: Sam Navarro / Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль пожаловался на низкие гонорары в промоушене. Его слова приводит MMA Junkie.

Масвидаль отметил эффективное управление Дэйны Уайта, однако заявил, что бойцам нужно платить больше, чем они получают сейчас. «Это очень сложная работа. Ты не должен находиться в топ-10 дивизиона и подрабатывать кассиром в Walmart. Если ты попал в топ-15, то должен быть уверен, что твой заработок покроет все счета», — добавил американец.

38-летний Масвидаль за карьеру одержал 35 побед и потерпел 17 поражений. Он был претендентом на пояс UFC в полусреднем весе.

13 мая российский боец Икрам Алискеров рассказал о гонораре за дебютный бой в UFC. Он оказался сильнее американца Фила Хоуса и получил за схватку 20 тысяч долларов: десять тысяч за выход и десять тысяч за победу. «30 процентов оттуда удержали, 20 процентов — менеджеру и залу. Почти половина уходит. Сумма же небольшая, ее можно с собой [в Россию] привезти наличными», — отметил он.

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    Андрей Стрельцов
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