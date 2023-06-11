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13:56, 11 июня 2023Среда обитания

Число подтопленных домов в Херсонской области возросло

Более 23 тысяч домов в Херсонской области подтопило из-за прорыва Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число подтопленных из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) домов в Херсонской области возросло. Об этом в воскресенье, 11 июня, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населенных пунктов», — рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, вода затопила Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, скотомогильник и 60 социально значимых объектов. По утверждению источника, 320 жилых домов и одно кладбище уже освободились от воды. Территории затопленных населенных пунктов избавились от воды на 10–15 процентов.

Точное число освободившихся от воды жилых домов установят после разминирования территорий, так как на поверхность вынесло взрывоопасные предметы.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что подъем воды может продолжаться еще до 10 суток.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Москву.

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    Варвара Родикова
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