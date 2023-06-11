Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Се Шувэй
Сегодня
12:30 (Мск)
Лейла Фернандес
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Новак Джокович
Сегодня
15:30 (Мск)
Каспер Рууд
Ролан Гаррос (м)
Краснодар
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|Суперфинал
Вероника Кудерметова
Завтра
12:00 (Мск)
Элисон Риске
Хертогенбосх (ж)
Евгения Родина
Завтра
12:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
09:47, 11 июня 2023Спорт

Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов

Хавбека Манчестер Сити Родри признали лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов

Фото: Maurizio Borsari / AFLO / Globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Интера». Об этом говорится на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча прошла на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу горожан. 26-летний Эрнандес забил единственный мяч в этой игре, поразив ворота соперников на 68-й минуте.

Эрнандес играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Вместе с командой он также выиграл Кубок Англии и трижды побеждал в чемпионате страны.

Другой игрок «Манчестер Сити» Хулиан Альварес установил уникальный рекорд в матче с «Интером». 23-летний нападающий стал первым футболистом в истории, выигравшим чемпионат мира и оформившим требл в одном сезоне. Помимо победы в финале Лиги чемпионов, клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии. В декабре 2022 года Альварес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику
    Стало известно о состоянии здоровья Стаса Пьехи
    В Каховском водохранилище упал уровень воды
    Назван лучший игрок финального матча Лиги чемпионов
    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
    Саперы ВСУ оставили ВС России мины с посланиями
    Оливейра одержал досрочную победу на турнире UFC
    Московский художник рассказал о своем возвращении с того света
    Лучшая девушка-боец UFC объявила о завершении карьеры
    Распылившая газ в Мариинском театре женщина провела ночь в отделе полиции
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.