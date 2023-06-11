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13:48, 11 июня 2023Спорт

Тарасова оценила решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Тарасова назвала решение ISU продлить отстранение российских спортсменов издевательством

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова назвала этот вердикт неожиданным. «Даже предположить не могла, что ни за что так жестко [накажут]. Это просто издевательство над нами. Никто и никогда не сидел по два года в отстранении», — заявила она.

11 июня ISU объявил, что оставит в силе запрет на выступления российских и белорусских спортсменов на соревнованиях под своей эгидой. Срок действия этого постановления не называется. В организации отметили, что обсудят возможность реализации рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) на турнирах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Андрей Стрельцов
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