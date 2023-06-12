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00:57, 12 июня 2023Спорт

Стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» за требл в сезоне-2022/2023

«Манчестер Сити» заработал более 370 миллионов долларов за требл в сезоне-2022/2023

Фото: Molly Darlington / Reuters

Стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает The Telegraph.

Горожане заработали более 370 миллионов долларов за требл (победу в трех главных соревнованиях сезона: национальном чемпионате, кубке страны и континентальном турнире — прим. «Ленты.ру»). За победу в Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы получила более 138 миллионов долларов, за победу в чемпионате Англии и Кубке страны — 225 и 6 миллионов долларов соответственно.

10 июня «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов победил «Интер» со счетом 1:0. Команда впервые в истории завоевала трофей.

3 июня горожане в седьмой раз стали обладателями Кубка Англии. В финале турнира они одержали победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

20 мая «Манчестер Сити» досрочно выиграл Английскую премьер-лигу. Клуб в третий раз подряд и в девятый раз в истории стал победителем чемпионата страны.

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