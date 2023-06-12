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21:16, 12 июня 2023Мир

Медведев счел Берлускони патриотом Италии

Дмитрий Медведев заявил, что Сильвио Берлускони был патриотом Италии
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Rich / Keystone Press Agency / Global Look Press

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев счел экс-премьер-министра Сильвио Берлускони патриотом Италии. Соответсвующий пост он опубликовал в Twitter.

«Мы печалимся вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал Медведев.

До этого соболезнования по поводу смерти итальянского политика выразил президент России Владимир Путин. Он назвал Берлускони дорогим человеком и настоящим другом, а также заявил, что смерть экс-премьера Италии является утратой для мировой политики.

Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. В начале апреля у него нашли лейкемию.

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    Марина Совина
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